От ремонта оргтехники в российском регионе до сервисного агентства федерального уровня: «ЮНИТ-Оргтехника» становится «Нашим Агентством Сервиса»

Как организовать бизнес «с нуля» в российском регионе и в конечном итоге стать одной из крупнейших сервисных компаний страны? Основа успеха – уникальная система управления, основанная на принципах нравственности, открытости, персональной ответственности и коллективной работы – делится опытом Никита Репин, директор «Нашего Агентства Сервиса» (ранее «ЮНИТ-Оргтехника»).

CNews: Расскажите об основных вехах развития компании.

Никита Репин: В 1994 году в Перми родилась компания, которой в последующем, с 1999 года, предстояло носить гордое имя «ЮНИТ-Оргтехника». Основной сферой деятельности компании была продажа и обслуживание печатающего оборудования – в то время это было новое и активно развивающееся направление.

Следующий серьезный этап – появление в 1997 году компьютерного направления, что также укладывалось в общую концепцию развития компании. Поэтому и название ее было таким –«ЮНИТ-Оргтехника» – незамысловатым, но емким и полностью характеризующим сферу ее деятельности.

В 1998 год случился дефолт, который мы достойно пережили благодаря тому, что никогда не брали ни копейки в кредит.

Следующий этап развития – 1999 год. Компания «ЮНИТ-Оргтехника» начала работать в Башкирии, Удмуртии, Свердловской и Кировской областях. Тогда и пришло осознание того, что настало время завоевывать всю Россия и становиться игроком федерального уровня.

С 2002 года мы начали работать на федеральном уровне. Первые крупные контракты появились у нас уже в 2003 году. Одним из первых наших клиентов стал крупный коммерческий банк из Топ-50, с которым мы заключили договор на организацию сервисного обслуживания всех его подразделений на всей территории России в соответствии с едиными стандартами качества. За ними последовали и другие крупные банки, а также торговые сети федерального уровня. Сегодня у нас достаточно большой пул крупных федеральных клиентов, так как именно территориальная распределенность зачастую является главной головной болью руководства с точки зрения поддержания работоспособности ИТ-инфраструктуры.

Следующий большой этап – стандартизация всех бизнес-процессов компании, которая была проведена в 2011 году. Сегодня многие говорят о том, что стандартизовали свои бизнес-процессы. На самом деле это не так, потому что стандартизация – это когда всеми бизнес-процессами управляют не люди, а технологии. Если технологии не разработаны и не внедрены, то последующее развитие компании становится невозможным – все работают в меру своего понимания, бизнес-процессы дублируются, происходят накладки, задержки, сбои.

В 2016 году было принято решение о смене имени компании. Предпосылки появились давно, еще в далеком 2007 году, когда помимо печатающего оборудования мы начали обслуживать автоматизированные рабочие места, точки продаж, устройства самообслуживания, фискальные регистраторы и так далее. По нашему мнению, название компании должно в полной мере отражать суть бизнеса. Мы решили назвать компанию «Наше Агентство Сервиса» (НАС) – ведь мы действительно можем организовать любой сервис, даже без привязки к ИТ.

CNews: В понедельник, в 9 утра в вашем офисе кипит жизнь. Это очень непривычно для Москвы.

Никита Репин: Рабочий день сотрудников начинается в 9 утра – опаздывать нельзя. Руководство компании приходит на работу к 8 часам: во-первых, так проще добраться до работы – без пробок, а во-вторых, нет лучшего примера, чем личный. Помимо этого, в ряде отделов существуют ежедневные или еженедельные собрания, которые проводятся, например, в 8-00 или 8-30, для того, чтобы до начала рабочего дня оценить текущие показатели работы и наметить план действий, который в конечном итоге должен привести к идеальному результату.

На наш взгляд дисциплина – это один из основополагающих принципов достижения успеха. Люди часто прикрываются такими понятиями как «творчество», «озарение», «Муза», чтобы ничего не делать. По-моему, в бизнесе понятие «творчество» сводится просто к умению сконцентрироваться над решением конкретной задачи. Если человек умеет концентрироваться и у него достаточно силы воли для того, чтобы заставить себя решить ту или иную задачу, то у него все получится вне зависимости от наличия творческого озарения. Поэтому мы стараемся работать не с «творческими личностями», а с людьми, способными сосредоточиться на решении тех или иных задач тогда, когда этого требуют обстоятельства – это эффективней.

CNews: Вы потратили более 20 лет на создание бренда, а сегодня решили сменить название на «Наше Агентство Сервиса». Зачем?

Никита Репин: Как я уже говорил, слово «оргтехника» не соответствует всему спектру услуг, которые мы оказываем. Оргтехника – это компьютерная периферия. А мы на сегодняшний день являемся федеральным коммерческим агентством сервиса. У нас более 350 центров компетенции на всей территории России. Поэтому мы и решили взять название «Наше Агентство Сервиса». По-моему, это звучит весьма неплохо: «С кем работаете?» – «С «Нашим Агентством Сервиса».

Мы являемся единым контрактодержателем, прописываем стандарты обслуживания для наших субподрядчиков, обучаем их сервисных инженеров. В «Нашем Агентстве Сервиса» работает не более 100 человек. Это минимальный штат, который когда-либо был в компании, начиная с 2000 года. А когда-то он доходил до 1000 собственных сотрудников. Затем мы поняли, что управлять таким количеством людей неэффективно – выстраиваются громоздкие неповоротливые управленческие «пирамиды», и для того, чтобы сдвинуть их с места, приходится прикладывать неимоверные усилия и тратить на это массу времени. Было принято решение передать максимальное количество работ на аутсорсинг – это бухгалтерия, юридическая служба. Даже наши собственные подразделения – сервисная и техническая служба, дистрибуция – выведены в отдельные структуры. Таким образом мы сделали их управляемыми. К тому же, создание дочерних компаний дает возможность обеспечить карьерный рост сотрудников.

В «Нашем Агентстве Сервиса» остались только принципиально важные с точки зрения управления бизнесом службы: управление проектами, управление сервисными партнерами, финансовый отдел и группа продаж. Все остальное передано на аутсорсинг.

CNews: Вы говорите о том, что создали уникальную сетевую систему управления, которая позволяет достичь высоких результатов. Расскажите об этом подробнее.

Никита Репин: Одним из принципов работы нашей компании является нравственность. Мы строим бизнес на нравственной основе. И в том числе для этого раз в два-три месяца проводим семинары по вопросам управления для наших сотрудников.

Следующий принцип – коллективная работа. Мы уверены, что со слаженным коллективом мы добьемся большего, поэтому если оказываемся перед выбором, чаша весов склоняется в сторону коллектива, а не «гения».

Еще один принцип работы – открытость и честность во всем. Главный успех нашей компании в том, что у нас нет внутренних секретов. Все, что касается нашей деятельности, полностью открыто, в том числе и для наших заказчиков. Хотя рынком это воспринимается не всегда адекватно.

Конкретика везде и во всем. У нас за «косяки» своей головой и своими деньгами отвечает конкретный человек из Совета директоров, курирующий то или иное направление. Думаю, поэтому в нашей компании существует проблема с кадрами – люди зачастую боятся ответственности. А неприкасаемых у нас нет. Случается такое, что и члены Совета директоров покидают наши ряды за свои недоработки и халатность, допущенную в работе.

Основная задача руководства компании – ежедневное улучшение системы организации труда на предприятии, нацеленное на повышение прибыли.

CNews: Какой эффект дает такая система управления?

Никита Репин: Самое главное – стабильность и прибыль. Наша система управления позволяет компании развиваться в самых сложных условиях и, несмотря на проблемы в государстве или глобальной политике, всегда оставаться на плаву и, вопреки всему, продолжать расти.

CNews: Большинство сотрудников вашей компании – люди до 30 лет. Но существует понятие опыта, который приходит с годами. Откуда он у таких молодых людей?

Никита Репин: Опыт – понятие закостенелое, нам же нужен живой, незашоренный ум. Дело в том, что стариком можно стать и в 20, и в 30, и в 40 лет. Что значит в нашем понимании «старик»? Человек, который не растет, не меняется, не развивается. Человек, который считает свои прошлые заслуги основой будущих побед. Человек, который «врос корнями» в свое текущее положение, ревностно охраняет его от кого бы то ни было и делает все для того, чтобы его не тревожили. Такие люди нам неинтересны. Молодые люди живут сегодняшним и будущим. Они всегда готовы к новым открытиям и, имея пытливый, светлый, не замыленный ум, совершать подвиги. Тем более, что мы активно работаем над их профессиональным развитием, проводя регулярные семинары и тренинги.

У нас в руководстве только те люди, которые каждый год, а иногда и несколько раз в год, подтверждают свою квалификацию реальными делами. Прошлых заслуг не бывает. Для того чтобы было будущее, нам нужны результаты сегодня. Как только человек останавливается в своем развитии, он становится для компании скорее обузой, чем ценным, опытным активом. Он не способен к реальным делам, а просто советники нам не нужны.

CNews: Менялся ли «портрет» ваших клиентов за годы работы компании?

Никита Репин: Среди наших текущих клиентов самые разные компании – сумма заключенных с ними сервисных контрактов варьируется от 500 тысяч до 50 млн рублей в месяц. Конечно, так было не всегда. Когда компания начала работать над развитием федерального рынка, «средний чек» в месяц составлял несколько десятков тысяч рублей. Тогда мы были новичками на рынке и брались за любой проект. Но время шло, и качественно выполненные проекты запустили «сарафанное радио». Компания начала активно расти, и сегодня превратилась в полноценное федеральное агентство сервиса.

Что же касается сферы деятельности наших клиентов, то это в первую очередь территориально распределенные сети: банки и ритейл, так как именно в этом сегменте российской экономики вопрос поддержки ИТ-инфраструктуры стоит наиболее остро. Конечно же присутствуют компании из нефтедобывающей отрасли и сферы производства. Мы никогда не работали с государственным сектором, но возможно вскоре заявим и себе как о профессионалах и там.

CNews: Как изменились условия вашей работы в последние годы?

Никита Репин: В последние годы модным стало слово «кризис». Ссылаясь на него, заказчики делают главным критерием выбора поставщика услуг цену, не обращая при этом внимания на качество. В результате мучаются все – и заказчик, и исполнитель. Спустя какое-то время, когда становится очевидно, что скупой платит дважды, приходится в прямом смысле этого слова заниматься «реанимацией» сервиса. И эта «реанимация» обходится недешево: оборудование «убито», время потрачено впустую, бизнес-заказчик в гневе. Появляются капитальные затраты на закупку новой или восстановление неисправной техники, выделяются дополнительные ресурсы на проведение повторных конкурсных процедур, очередной запуск проекта и многое другое. На основе более чем 20-ти летнего опыта работы нашей компании я могу со 100% уверенностью сказать – победителя конкурса нельзя выбирать только на основании стоимости предлагаемых им услуг. Соотношение цена-качество значительно важнее.

CNews: Каким образом вы подстраиваетесь под такие условия работы?

Никита Репин: Стоимость наших услуг находится в среднем ценовом сегменте, а иногда и чуть выше. Но по соотношению цена-качество мы №1 на рынке. И мы никогда не пойдем на то, чтобы ради снижения цены отказаться от высоких требований к качеству наших услуг.

Тем более, что у заказчиков со временем наступает прозрение. В нашей истории не редки случаи, когда наши клиенты, поработав с конкурентами на более привлекательных финансовых условиях, возвращались к нам, понимая всю значимость качества оказанной услуги. Поверьте мне, простои точек продаж для бизнеса стоят в разы дороже, чем 10-20% переплата за сервис. К сожалению, пока еще немногие просчитывают это, выбирая поставщика услуг по поддержке своей ИТ-инфраструктуры.

CNews: Как вы видите будущее вашей компании?

Никита Репин: В первую очередь, это выход на новый клиентский сегмент рынка, в частности, в государственный сектор. По нашим оценкам, до понятия «комплексная услуга» госзаказчикам еще очень далеко, но работать в этом направлении мы все равно будем. Помимо этого, мы продолжим развивать новые направления деятельности – новые сервисы, чтобы в полной мере соответствовать нашему новому имени – «Наше Агентство Сервиса» и предоставлять нашим клиентам весь спектр услуг, обеспечивая единую точку входа.