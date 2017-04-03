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«Наше Агентство Сервиса» запустило проект по ИТ-обслуживанию крупнейшего российского ритейлера


3 апреля 2017 года компания НАС («Наше Агентство Сервиса») приняла участие в проекте по запуску и налаживанию ИТ-сервиса на сетевых точках одного из крупнейших российских ритейлеров. Было охвачено более 1000 торговых точек и задействовано более 4 тысяч единиц оборудования НАС. «Нам предстояло в максимально короткий срок – менее двух недель – принять решение об участии в проекте и приступить к запуску, – рассказывает Надежда Косарева, директор по развитию НАС. – Срочность была связана с тем, что компания, победившая в конкурсе, не справилась с поставленными задачами и не смогла выйти на предложенный объем работ в одном из федеральных регионов РФ. Ситуация грозила принести колоссальные убытки клиенту и стала бы причиной нарушения всех бизнес-процессов.»
Поставленные задачи компания реализовала в кратчайшие сроки: проект стартовал спустя неделю после принятия решения о запуске. Успешный старт повлиял на укрепление позиций НАС на рынке: компании начали поступать предложения на участие в новых интересных проектах и конкурсах.

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