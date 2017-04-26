Компания НАС обсудила с партнерами и клиентами перспективы ИТ-аутсорсинга

19 апреля компания «Наше Агентство Сервиса», лидер на рынке ИТ-аутсорсинга, провела бизнес-завтрак в ресторане «Простые вещи New Vintage». Мероприятие было организовано при содействии Ассоциации операционных директоров. Центральной темой встречи стало обсуждение новых возможностей для бизнеса при использовании ИТ-аутсорсинга. В ней приняли участие представители телекоммуникационных и страховых компаний, крупных ритейлеров.

«Основная цель мероприятия – открытый разговор с потенциальными заказчиками об инструментах, помогающих бизнесу концентрироваться на инновациях и профильных бизнес-процессах. ИТ- аутсорсинг инфраструктуры – один из наиболее эффективных подходов, решающих эту задачу, – прокомментировал мероприятие Никита Репин, директор «Нашего Агентства Сервиса». – И я считаю, что диалог сложился удачно».

Основная цель мероприятия – это открытый разговор с потенциальным заказчиком об инструментах, помогающих бизнесу концентрироваться на инновациях

Информационную поддержку мероприятию оказывали Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» и «Национальный банковский журнал».



Компания «Наше Агентство Сервиса», до 2017 года носившее название «ЮНИТ-Оргтехника», предлагает широкий спектр услуг по управлению и разработке программного обеспечения, инжинирингу и реинжинирингу ИТ-инфраструктуры, дистрибуции ИТ-оборудования, комплектующих и расходных материалов.

«ЮНИТ-Оргтехника» была создана в 1994 г. в Перми. На первом этапе она занималась сервисным обслуживанием оргтехники, затем спектр предоставляемых услуг был существенно расширен. С 2002 г. головной офис компании базируется в Москве. Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка Топ 500: банки, лидеры нефтегазодобывающей отрасли, торговые сети.

