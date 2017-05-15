«Наше Агентство Сервиса» в сжатые сроки модернизирует более 16 тыс. фискальных регистраторов торговых сетей

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 г. Федерального закона №54 об обновленных требованиях к кассовой технике компания «Наше Агентство Сервиса» приступила к выполнению работ по замене фискальных регистраторов у крупных клиентов. Общее количество касс, подвергшихся модернизации или замене фискального регистратора, составляет порядка 16 тыс. единиц. Главным требованием обновленного закона к кассовой технике является подключение к интернету и наличие фискальных накопителей, хранящих информацию в электронном виде и передающих данные о расчетах в налоговые органы через сеть. На использование кассового оборудования с ЭКЛЗ (электронной защищенной кассовой ленты) вводится полный запрет.

В связи с этим, всем пользователям контрольно-кассовой техники (ККТ) требуется в очень сжатые сроки провести модернизацию либо замену своего оборудования, так как вовремя не замененный фискальный регистратор может послужить причиной штрафов и больших финансовых потерь для бизнеса.

«Компания «Наше Агентство Сервиса» имеет огромный опыт в предоставлении услуг подобного рода, – комментирует директор по развитию НАС Надежда Косарева. – Объемы значительные, но, благодаря компетентности и профессионализму специалистов компании, все работы проводятся в срок и без отклонений от запланированного графика, что позволяет клиентам осуществлять безостановочное ведение бизнеса».

Все вышесказанное позиционирует компанию «Наше Агентство Сервиса» как надежного и крепкого партнера, готового выполнить любые объемы работ и задачи различной степени сложности.

Компания «Наше Агентство Сервиса», до 2017 г. носившая название «ЮНИТ-Оргтехника», предлагает широкий спектр услуг по управлению и разработке программного обеспечения, инжинирингу и реинжинирингу ИТ-инфраструктуры, дистрибуции ИТ-оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Компания была создана в 1994 г. в Перми. На первом этапе она занималась сервисным обслуживанием оргтехники, затем спектр предоставляемых услуг был существенно расширен. С 2002 г. головной офис компании базируется в Москве. Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка топ-500: банки, лидеры нефтегазодобывающей отрасли, торговые сети.

