Эксперт: через 2-3 года появится единая ИТ-платформа для ипотеки

Росту рынка ипотечного кредитования в России будут способствовать новые технологии, считают участники юбилейной XV Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», организованной Информационным агентством AK&M в Москве. С ними согласен Юрий Грибанов, модератор конференции, председатель совета директоров компании «Наше Агентство Сервиса»: «Необходимо в том числе создание единой информационной платформы, объединяющей работу застройщиков, финансовые институты, госструктуры, риэлторов и покупателей рынка жилья. Такие платформы уже разрабатываются и появятся на рынке в ближайшие 2-3 года», – прогнозирует он.



Ежегодно конференция собирает более 200 участников – представителей банков, девелоперских компаний, ипотечных агентств, органов власти и СМИ. Главной темой мероприятия в этом году стало обсуждение цифровых технологий в ипотеке.

Юрий Грибанов считает, что через 2-3 года появится единая ИТ-платформа для ипотеки

Итоги 2016 и I квартала 2017 г. свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования успешно восстанавливается. По данным ЦБ, всего за прошлый год в России было выдано 856,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму p1,472 млрд. (на 27% больше, чем в 2015 г.). Такие показатели стали возможны благодаря государственной программе субсидирования ипотечной ставки на первичном рынке. Доля ипотечных кредитов с господдержкой в 2016 г. составляла 37,8% от всего объема ипотечных кредитов.

Компания «Наше Агентство Сервиса», до 2017 г. носившая название «ЮНИТ-Оргтехника», предлагает широкий спектр услуг по управлению и разработке программного обеспечения, инжинирингу и реинжинирингу ИТ-инфраструктуры, дистрибуции ИТ-оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Компания была создана в 1994 г. в Перми. На первом этапе она занималась сервисным обслуживанием оргтехники, затем спектр предоставляемых услуг был существенно расширен. С 2002 г. головной офис компании базируется в Москве. Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка топ-500: Сбербанк России, Русфинансбанк, Бинбанк, компании «Лаборатория Касперского», «Лукойл», «Башнефть», Adidas.

