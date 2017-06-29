Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме

С 16 по 17 июня в Курске прошел VI Среднерусский экономический форум, в котором приняли участие более 2000 человек из 22 регионов России и 39 зарубежных стран. В ходе мероприятия с докладом выступил Юрий Грибанов, председатель совета директоров компании «Наше агентство сервиса» (НАС), одного из ведущих игроков на рынке ИТ-аутсорсинга.

Доклад на тему «Перспективная модель государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в условиях ускоряющейся цифровизации» состоялся в рамках модульной дискуссии «Цифровизация в системе государственного управления».

«Одно из важных направлений в цифровой экономике — создание единого информационного пространства для всех хозяйствующих субъектов управления. Данный подход позволит повысить эффективность государственного управления на всех уровнях. Широкое и открытое обсуждение этой темы на форуме с привлечением экспертов из разных отраслей экономики свидетельствует о том, что готовность к цифровой трансформации — основная задача каждого субъекта экономики», — отметил Юрий Грибанов.

В форуме приняли участие более 2000 человек из 22 регионов России и 39 зарубежных стран

Организаторами форума выступили администрация Курской области, информационное агентство АК&M, агентство по привлечению инвестиций Курской области и Курская торгово-промышленная палата при участии и поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ.

Компания «Наше Агентство Сервиса», до 2017 г. носившая название «ЮНИТ-Оргтехника», предлагает широкий спектр услуг по управлению и разработке программного обеспечения, инжинирингу и реинжинирингу ИТ-инфраструктуры, дистрибуции ИТ-оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Компания была создана в 1994 г. в Перми. На первом этапе она занималась сервисным обслуживанием оргтехники, затем спектр предоставляемых услуг был существенно расширен. С 2002 г. головной офис компании базируется в Москве. Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка топ-500: Сбербанк России, Русфинансбанк, Бинбанк, компании «Лаборатория Касперского», «Лукойл», «Башнефть», Adidas.

