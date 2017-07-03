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НАС приняло участие в мероприятии «Малый и средний бизнес в России: от защиты к развитию»


29 июня 2017 г. на площадке торгово-промышленной палаты РФ состоялось мероприятие «Малый и средний бизнес в России: от защиты к развитию», организованное межрегиональной общественной организацией «Деловые люди». В мероприятии принял участие руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Перед аудиторией выступил с докладом Никита Репин, генеральный директор компании «Наше агентство сервиса» (НАС), одного из ведущих игроков на рынке ИТ-аутсорсинга. Тема доклада – «Тенденции рынка фискальных регистраторов и КТТ. Оптимальные решения для малого и среднего бизнеса» – звучала злободневно. Спикеру предстояло ответить на вопрос: «Куда движется рынок фискальных регистраторов и контрольно-кассовых машин?»

Перед аудиторией выступил с докладом Никита Репин, генеральный директор компании «Наше агентство сервиса» (НАС), одного из ведущих игроков на рынке ИТ-аутсорсинга.

«Еще совсем недавно основным интерфейсом подключения фискального регистратора был COM-порт. Теперь же устройства имеют USB-, Bluetooth-, Wi-Fi-интерфейсы, – отметил Никита Репин. – Вы можете поставить единственный фискальный регистратор на весь торговый зал, а продавцы будут выводить на него фискальный чек с планшетов, с которыми они обслуживают клиентов. А можете взять карманный фискальный регистратор к клиенту. Подключив его к мобильному телефону по Bluetooth, вы совершите все необходимые операции. Устройства становятся все более компактными, мобильными и удобными. Появляется гораздо больше сценариев их использования.

Однако на рынке фискальных регистраторов есть проблемы, связанные с реализацией 54-ФЗ, влекущие за собой реальные риски для малого и среднего бизнеса», – заключил Никита Репин.

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